Servizi sociali più semplici e digitali | Cantù attiva ICare per il welfare comunale

Il Comune di Cantù introduce ICare, una piattaforma digitale progettata per semplificare e migliorare l’accesso ai servizi sociali. Questa iniziativa mira a rendere più efficiente, trasparente e immediata l’erogazione delle attività di welfare comunale, favorendo un rapporto più diretto e semplice tra cittadini e amministrazione. Con ICare, Cantù prosegue nel percorso di digitalizzazione, offrendo strumenti moderni per rispondere alle esigenze della comunità.

Nuova piattaforma online per gestire i servizi alla persona: meno burocrazia, notifiche su smartphone e investimenti Pnrr Il Comune di Cantù prosegue il percorso di digitalizzazione dell’ente con l’attivazione di ICare, una piattaforma pensata per rendere i servizi sociali più accessibili, trasparenti e tempestivi. Il progetto rientra in una strategia di amministrazione digitale integrata e prevede un investimento complessivo di 68.000 euro, finanziato attraverso il reinvestimento di fondi Pnrr. ICare si affianca a Rispondicittadino, il servizio di assistenza virtuale presentato a dicembre e ora in fase di piena operatività, pensato per aiutare i cittadini a orientarsi tra uffici e prestazioni.🔗 Leggi su Quicomo.it

