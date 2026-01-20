Nella mattinata odierna sono state registrate cinque scosse di terremoto nel Golfo di Policastro, un'area caratterizzata da attività sismica periodica. Le scosse si sono verificate nello specchio di mare antistante la regione, senza segnalare danni significativi. Le autorità monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Nella mattinata odierna, cinque scosse di terremoto sono state registrate nello specchio di mare antistante il Golfo di Policastro. La sequenza di movimenti tellurici ha avuto inizio alle ore 6:33, con una magnitudo di 2.7, verificatasi ad una profondità di 10 chilometri. Successivamente, si è verificata una seconda scossa alle ore 7:43, con magnitudo 1.9, sempre alla medesima profondità. La terza scossa è avvenuta alle 9:17, con magnitudo 1.8, anch’essa localizzata a 10 chilometri di profondità. La quarta scossa si è manifestata alle 9:32, con una magnitudo di 2.8 e ad una profondità leggermente superiore di 11 chilometri. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Serie di scosse sismiche registrate nel Golfo di Policastro

Sciame sismico nel golfo di Policastro: tre scosse nella mattinataQuesta mattina, l'area del Golfo di Policastro, tra le province di Salerno e Potenza, è stata interessata da un sciame sismico, caratterizzato da tre scosse consecutive.

Terremoto nel Salernitano, due scosse del Golfo di Policastro: la maggiore magnitudo 2.7Nel Golfo di Policastro, nelle vicinanze di Sapri, si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 2.

