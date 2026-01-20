Il Carpi si avvicina agli scontri diretti di Serie C con rinnovata attenzione alla classifica. Dopo un periodo di relativa tranquillità, la squadra si trova ora in una posizione che richiede concentrazione e determinazione. Il ritorno di Cortesi rappresenta un elemento importante in vista delle sfide decisive, fondamentali per mantenere la posizione e proseguire il cammino verso gli obiettivi stagionali.

CARPI Era da un po’ che il Carpi non tornava a guardarsi davvero alle spalle in classifica. Da quando con la sua rovesciata in pieno recupero Pietra, a fine novembre, aveva proiettato i biancorossi al 4° posto firmando il successo di Pontedera. Cinquanta giorni e 6 gare dopo quella vittoria, la squadra di Cassani ha smarrito il successo e perso qualche posizione ma è ancora in zona playoff, anche se il +7 residuo sulla zona calda non può far dormire sonni tranquilli, considerando anche che le squadre dietro stanno iniziando a piazzare qualche colpo a sorpresa, come il Bra che ha battuto il Ravenna e il Livorno che ha sbancato Guidonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie C. Carpi, scontri diretti ora decisivi. È il giorno del ritorno di Cortesi

Serie C Il Carpi a Campobasso senza CortesiOggi, alle 17:30 a Campobasso, il Carpi inizia una nuova fase senza Matteo Cortesi, assente per motivi medici.

