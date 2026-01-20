Serie A il confronto con il 2024-25 | Juve in positivo crolla la Fiorentina

Nel confronto tra la prima metà della stagione 2024-25 e quella precedente, la Juventus mostra un andamento favorevole con un miglioramento di due punti rispetto allo stesso periodo. La Fiorentina, invece, registra un calo di rendimento e si trova in difficoltà. Questo scenario evidenzia le differenze di andamento tra le due squadre nel campionato in corso, offrendo uno spaccato obiettivo sulla situazione attuale della Serie A.

Nonostante il passo falso contro il Cagliari, la Juventus arriva al giro di boa con un saldo positivo: +2 punti rispetto allo stesso turno del campionato precedente. Un dato che racconta una crescita silenziosa, al netto delle ultime difficoltà. Il vero salto, però, lo fanno altri. Milan, Roma e Como sono le squadre che hanno accelerato di più: +15 punti in classifica rispetto alla passata stagione. Numeri netti, che certificano un cambio di passo strutturale. Scenario opposto per la Fiorentina. I viola affondano nel confronto diretto: -19 punti, dato peggiore dell’intero campionato, con una posizione di classifica che fotografa un’annata fin qui disastrosa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

CAGLIARI-FIORENTINA 1-2 | IN EVIDENZA | La rimonta della Fiorentina assicura una vittoria enorme | Serie A 2024/25Nella partita valida per la Serie A 202425, la Fiorentina ha conquistato una vittoria importante a Cagliari, rimontando dallo svantaggio iniziale.

