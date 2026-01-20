serie a il como cala il tris alla lazio

Il Como conquista una vittoria importante all'Olimpico, battendo la Lazio 3-0 nella 21ª giornata di Serie A. La squadra di Fabregas mostra solidità e determinazione, mantenendo vive le speranze di qualificazione europea. La partita si inserisce in un cammino di crescita che conferma la competitività del club nel massimo campionato italiano.

Il Como cala il tris alla Lazio all'Olimpico e continua a sognare l'Europa. La formazione di Fabregas si impone 3-0 su quella di Sarri nell'incontro che ha chiuso la 21a giornata di Serie A. Grande protagonista del match Nico Paz, autore di una doppietta. A sbloccare il risultato è la rete di Baturina dopo due minuti, con la complicità di una deviazione di Romagnoli. Il raddoppio, al 24', del citato Nico Paz, che poi si fa respingere da Provedel un rigore al 35'. L'argentino si fa perdonare ad inizio ripresa con un gran sinistro a giro che vale lo 0-3. In classifica Como sesto a 37 punti, Lazio ferma a 28. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

