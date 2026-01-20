Seriate i genitori dei quindicenni rapinati | Comitato per incontrare il sindaco

I genitori dei quindicenni rapinati a Seriate hanno costituito un comitato per chiedere un incontro con il sindaco. Dopo aver presentato tre denunce, segnalano che la situazione non è migliorata e manifestano preoccupazione per possibili escalation della violenza. La richiesta mira a trovare soluzioni concrete per garantire la sicurezza dei giovani e prevenire ulteriori episodi di criminalità nel territorio.

IL CASO. Il papà di un quindicenne: «Presentate tre denunce ma nulla è cambiato. Temo che prima o poi possa finire male». «È la terza denuncia che presentiamo, due ai carabinieri di Seriate e l’ultima a quelli di Bergamo sabato sera. I nostri figli sono stanchi di subire rapine e soprusi da parte di questi ragazzi che credono di essere al di sopra della giustizia». La rabbia è forte per il papà di uno dei tre quindicenni che sabato 17 gennaio è stato rapinato in piazzale Alpini da cinque maranza che si sono fatti consegnare 30 euro. Due delle vittime sono di Seriate, e da loro è nata l’idea di costituire un comitato di genitori e chiedere un incontro al sindaco Gabriele Cortesi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

