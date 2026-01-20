Sergio Ramos, ex obiettivo della Juventus, potrebbe trasferirsi in Serie A a costo zero. Una delle grandi squadre del campionato italiano ha manifestato interesse per il difensore spagnolo, che potrebbe dunque approdare in Italia nelle prossime settimane. Restano da seguire gli sviluppi di questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la squadra interessata.

Sergio Ramos Juve, l’ex obiettivo della Vecchia Signora può trasferirsi gratis in Serie A. Una big italiana è sulle sue tracce. Vediamo le ultime novità. La Juventus guarda con estremo interesse alle mosse delle rivali storiche, spettatrice di un intreccio di mercato che potrebbe portare in Serie A un altro gigante del calcio mondiale. Il mercato invernale del Milan, infatti, potrebbe accendersi improvvisamente con un nome che profuma di leggenda e che alzerebbe il livello della competizione. Dopo che la suggestiva pista per il ritorno di Thiago Silva si è definitivamente arenata con la firma del brasiliano per il Porto, i rossoneri starebbero valutando seriamente l’innesto di Sergio Ramos. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sergio Ramos Juve, l’ex obiettivo bianconero può approdare in Serie A. Una big è sulle sue tracce: le ultimissime

Juve, Sergio Ramos torna di moda? Momblano smentisce: 'Non mi risulta' - Nelle scorse ore prima Luca Momblano su Juventibus e poi Matteo Moretto su Youtube hanno smentito la notizia che vorrebbe rispettivamente la Juventus e il Milan sulle tracce di Sergio Ramos, centrale ... it.blastingnews.com

Sergio Ramos flirta con l'Italia, ma resta il nodo ingaggio: per ora solo sondaggi - Il mercato italiano guarda con curiosità anche a profili di grande esperienza. Tra questi c’è Sergio Ramos, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza lontano dall’Europa. Secondo quanto riferito ... tuttomercatoweb.com

SERGIO RAMOS ALLA JUVE LO SPAGNOLO PENSA ALLA SERIE A #juve #juventusnews24

Sergio Ramos rincuora sui social Brahim, suo ex compagno ai tempi del Real Madrid Diaz è apparso visibilmente scosso anche nel post social, dopo l’errore dagli undici metri in finale di Coppa d’Africa. Tra i molti colleghi corsi a consolarlo, non poteva m facebook

Il Milan continua la caccia al rinforzo in difesa, e dopo la sfumata del colpo Thiago si sta provando un altro acquisto, sulla scia della lunga esperienza. Si tratta di @SergioRamos, su spinta di Massimiliano Allegri e dell’ex compagno Luka #Modric. Un acquis x.com