Sequestro di armi da collezione la Corte d' Appello annulla la confisca a Raffaele Lombardo

La Corte d'Appello di Catania ha deciso di annullare la confisca delle armi da collezione di Raffaele Lombardo, ex presidente della Regione Sicilia. La sentenza, emessa il 19 gennaio, conclude la vicenda giudiziaria riguardante il sequestro, che riguardava principalmente fucili da caccia. Questa decisione ripristina la posizione dell’ex politico in merito alla detenzione delle armi, chiudendo definitivamente il procedimento giudiziario.

La decisione chiude definitivamente una lunga vicenda giudiziaria, confermando l'assoluzione e la restituzione dei fucili da caccia acquistati all'asta in Austria I fatti risalgono al periodo in cui Lombardo ricopriva la carica di presidente della Regione, quando aveva acquistato alcune armi da una casa d'aste austriaca, conservandole a Palazzo d'Orleans a Palermo. Nel 2014 gli era stata contestata la detenzione illegale di armi. Nel febbraio 2022 il Tribunale di Catania aveva assolto Lombardo, ma aveva disposto la confisca di alcune armi come misura di sicurezza. Con la sentenza di ieri, la Corte d'Appello di Catania ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Mario Luciano Brancato e Giuseppe Grasso, accogliendo integralmente la tesi difensiva e disponendo la restituzione delle armi precedentemente confiscate.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

