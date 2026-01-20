Senza il Venezuela Cuba rischia il crollo L’allarme del New York Times

Secondo un articolo del New York Times, la situazione economica di Cuba si sta deteriorando rapidamente. La possibile perdita del Venezuela, principale alleato e fornitore di risorse, rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà del paese. Con infrastrutture e industrie in crisi, la stabilità dell’isola potrebbe essere compromessa, richiedendo attenzione e interventi mirati per evitare un crollo imminente.

Cuba si avvia inesorabilmente verso il collasso economico. Dai treni alle fabbriche, tutto sarà presto fermo, impattando ancora di più la già debole economia cubana. Con l'intervento dell'amministrazione di Donald Trump in Venezuela, si è fermato il flusso di petrolio venezuelano che reggeva i conti e accendeva letteralmente l'infrastruttura produttiva e quotidiana dell'isola. L'allarme è stato lanciato ieri dal quotidiano The New York Times: "Cuba ha biso­gno di 100.000 barili di petro­lio al giorno per man­te­nere le luci accese, dicono gli esperti, e per man­te­nere in fun­zione i suoi auto­bus, treni e fab­bri­che.

