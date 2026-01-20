Sentenza storica nell' Agrigentino | cancellati i debiti a un lavoratore in difficoltà

Il tribunale di Agrigento ha emesso una sentenza importante, cancellando i 122 mila euro di debiti di un lavoratore in difficoltà. Questa decisione rappresenta un precedente significativo nel campo della tutela dei debitori in situazioni di insolvibilità, dimostrando come il sistema giudiziario possa intervenire in modo equo e giusto per tutelare le persone in difficoltà economica.

Il tribunale di Agrigento ha cancellato tutti i debiti, pari a 122 mila euro, a un lavoratore che si era indebitato senza colpa e non riusciva più a pagare. La decisione, emessa il 12 gennaio dal giudice Silvia Capitano, è la prima di questo tipo emessa in città dopo l’entrata in vigore della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

