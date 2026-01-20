I semi di lino sono una fonte naturale di nutrienti essenziali come omega-3, fibre e proteine, che contribuiscono al benessere generale. Numerosi studi evidenziano come assumerli due volte al giorno possa aiutare a ridurre i livelli di colesterolo LDL, migliorando la salute cardiovascolare. Integrarli nella dieta quotidiana rappresenta un modo semplice e naturale per favorire un equilibrio nutrizionale adeguato.

I semi di lino vantano innumerevoli proprietà benefiche per la salute dell'organismo, sono ricchi di omega-3, fibre, proteine, vitamine e sali minerali. Negli ultimi anni si sono ritagliati un posto di rilievo tra gli alimenti considerati Superfood, anche se vantano una storia più antica e parte integrante della tradizione popolare. Ottimi per supportare il benessere del cuore, per controllare i sintomi della menopausa e contrastare l'azione dello stress ossidativo, i semi di lino agevolano la regolarità intestinale e migliorano la gestione del peso. Inserirli all'interno della dieta quotidiana è la scelta giusta per favorire il funzionamento dell'organismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Semi di lino, gli studi: assumerli due volte al giorno riduce i livelli di colesterolo cattivo

