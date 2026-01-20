Il semaforo a chiamata in via Andrea Costa è stato oggetto di discussione dopo l’incidente che ha coinvolto Elena Grue, una donna di 61 anni, vittima di un investimento proprio in quel punto. Ricordando il suo incidente, si evidenzia l’importanza di valutare soluzioni per migliorare la sicurezza in questa strada, specialmente in zone frequentate da pedoni e residenti.

"Ero incinta al quarto mese quando io stessa sono stata investita nello stesso punto". Continua a far parlare l’investimento mortale della 61enne Elena Grue sulla via Andrea Costa a Pianoro (nella foto). Molti residenti, o frequentatori abituali della zona, dove ci sono anche un asilo, un parcheggio e una fermata dell’autobus, si dicono preoccupati per un attraversamento pedonale a rischio. A raccontare la sua drammatica esperienza è Elisa Venturi, che vive proprio nei pressi del passaggio pedonale: "Stavo attraversando sulle strisce, ero quasi arrivata e, poi, sono stata colpita da un’auto. Con il fatto che questo attraversamento non è in alcun modo regolato è come se gli automobilisti, spesso ad alta velocità, si sentissero legittimati a non guardare neanche se qualcuno sta attraversando o, comunque, a non farti attraversare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Semaforo a chiamata in via Andrea Costa"

Leggi anche: Francesca Fialdini sul lutto di Andrea Delogu: “Non l’ho chiamata, come avrei voluto facessero con me”

Leggi anche: Andrea Delogu torna a Ballando e vince, la tragica chiamata del papà: ‘Ha evitato che impazzissi’

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Gigetto, le soluzioni alternative: "Un filobus o metrò leggera con semaforo a chiamata" - Se prima in via Morane e in via Fratelli Rosselli le lamentele per i tempi di attesa ai passaggi a livello si sprecavano, prepariamoci a sentirne di peggio. ilrestodelcarlino.it

I Rode 500 km Across Romania Just To Borrow A Ducati Panigale V4S

Riccione, lavori sul ponte Marano: riattivato il sensore di chiamata al semaforo all’incrocio - facebook.com facebook