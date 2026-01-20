Segreti di famiglia 3 replica puntata 20 gennaio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 20 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Yekta e Osman cercano di aiutare Ilgaz a rintracciare Kadir dandogli le poche indicazioni che hanno a disposizione. Cinar è distrutto dal dolore per la perdita del padre e per il senso di colpa e cerca conforto nel fratello. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 47 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Segreti di famiglia: Il ritorno di Mercan porta gioia a Ceylin e Ilgaz e la verità emerge.
