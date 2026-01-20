Sedicenne chiede aiuto in ospedale | Un ragazzo mi ha strappato i vestiti e violentata

Una giovane di 16 anni si è recata al pronto soccorso di Potenza per denunciare di aver subito una violenza da parte di un conoscente. La ragazza ha chiesto aiuto, riferendo di essere stata costretta e abusata. La vicenda è ora sotto inchiesta, e le autorità stanno indagando per accertare i dettagli e garantire la tutela della vittima.

"Aiutatemi, mi hanno violentato". Una ragazzina di sedici anni si è presentata al pronto soccorso di Potenza e raccontando di essere stata abusata da un suo conoscente. I sanitari, dopo averle prestato le cure del caso, hanno avvertito la polizia. Il presunto aggressore è un ventenne del Materano.🔗 Leggi su Today.it Crans-Montana, l'ospedale Niguarda chiede aiuto al Villa Scassi per un farmaco esclusivoL’ospedale Niguarda di Milano ha richiesto l’assistenza della farmacia Villa Scassi di Genova per un intervento urgente. Incendio di Crans Montana, il Niguarda chiede aiuto all'ospedale genovese per un farmaco esclusivoIl Niguarda di Milano ha richiesto l’assistenza dell’ospedale genovese per un farmaco esclusivo e specifico, necessario a trattare i feriti provenienti dall’incendio di Crans Montana. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Chi vuol essere milionario: Settima puntata Video; Ti aiutiamo a cercare le tue amiche, ma la stuprano fuori dalla discoteca: l'incubo di una 16enne; Dolly, il cane della Croazia che chiede la cittadinanza italiana con un’adozione speciale; Il sindaco di Scilla Gaetano Ciccone chiede aiuto alla Regione per il ripristino dell’aree danneggiate dalla mareggiata – VIDEO. MEDICI IN CALABRIA, MADEO CHIEDE STRUTTURE ADEGUATE , SICUREZZA E STIPENDI COMPETITIVI Sanità calabrese tra carenze di personale e scelte tampone: l’analisi della consigliera Pd punta su programmazione, investimenti e diritto alla salute - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.