Durante le riprese de Il signore degli anelli, Sean Bean ha scelto di scalare una montagna di notte vestito da Boromir, evitando così di salire su un elicottero. La sua decisione è stata motivata dalla paura di volare, portandolo a un'escursione notturna in costume di scena. Un episodio che evidenzia l'impegno e le sfide vissute dall’attore sul set.

La paura dell'elicottero ha spinto Sean Bean a un'escursione alle due di notte in costume di scena durante le riprese de Il signore degli anelli. Le spettacolari location e i panorami mozzafiato visti nella trilogia de Il signore degli anelli non erano facili da raggiungere. Ne sa qualcosa Sean Bean che, per risparmiarsi un viaggio in elicottero, ha scalato una montagna in piena notte con indosso il costume di scena di Boromir. Bean, 66 anni, ha ricordato l'episodio durante un'intervista Empire in occasione del 25° anniversario de La Compagnia dell'Anello, primo dei tre film di Peter Jackson ispirati ai romanzi di J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sean Bean ha scalato una montagna di notte vestito da Boromir per non salire su un elicottero

