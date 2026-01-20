Se nel Consiglio per la Pace a Gaza entrano Putin e Lukashenka il piano perde credibilità

L’ingresso di Putin e Lukashenka nel Consiglio per la Pace a Gaza solleva dubbi sulla credibilità del piano. Finora, il progetto ha dimostrato efficacia nella prima fase, mentre nella seconda si presenta difficile da realizzare a causa di scarsa volontà politica. La presenza di queste figure chiave può influenzare negativamente la fiducia nelle prospettive di una soluzione duratura, mettendo in discussione la sua reale attuabilità.

Gli annunci sovrastano la praticità di un piano che, fino a questo momento, ha mostrato di essere abbastanza efficace nella prima delle tre fasi che lo compongono e quasi infattibile, per mancanza di volontà, nella seconda. Con il piano di Donald Trump è stato possibile il ritorno degli ostaggi vivi tenuti prigionieri per due anni nella Striscia di Gaza, il rientro di quasi tutti gli ostaggi morti, un cessate il fuoco rotto da attacchi dei terroristi di Hamas e dalle risposte di Israele. Trump ha annunciato che la seconda fase sta iniziando, anche se affinché inizi sul serio Hamas deve essere disarmato e il gruppo non ha alcuna intenzione di cedere le armi e vuole mantenere il potere nella parte di Striscia di Gaza sotto il suo controllo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Gaza, Putin invitato da Trump a far parte del Consiglio per la paceVladimir Putin è stato invitato da Donald Trump a partecipare al ‘Board of Peace’ per Gaza, un comitato incaricato di supervisionare la ricostruzione della Striscia.

Piano Usa per Gaza, nasce il Consiglio per la pace guidato da TrumpIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la creazione di un

