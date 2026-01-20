Se la cultura è senza museruola Ora il museo si può visitare con Fido

I Musei Civici della città si aprono a un pubblico più ampio, diventando spazi accessibili e accoglienti anche per i visitatori con animali al seguito. Ora è possibile esplorare le collezioni insieme al proprio cane, promuovendo un turismo più inclusivo e rispettoso delle esigenze di tutti. Questa novità conferma l’impegno dei musei nel favorire un’esperienza culturale condivisa, senza barriere e con rispetto per le esigenze degli animali.

I Musei Civici della città diventano spazi sempre più aperti, accoglienti, accessibili che da oggi è possibile visitare anche in compagnia del proprio amico a quattro zampe, in un’ottica Pet Friendly. Ad annunciare la novità è il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura e Turismo, Daniele Vimini, sottolineando come questa scelta rafforzi il ruolo dei Musei come luoghi pubblici pensati per tutti. "I musei della città – affermano il sindaco e l’assessore – non sono solo spazi di conservazione e tutela del patrimonio, ma luoghi vivi, aperti alla comunità, dove la cultura si intreccia con la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Se la cultura è senza museruola. Ora il museo si può visitare con Fido La nuova app con audioguida gratis per visitare il Museo dell’Opera del DuomoL’Opera di Santa Maria del Fiore presenta OperaGuide, un’app gratuita con audioguida per il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Leggi anche: Bolzano, turista con due grossi cani senza museruola blocca un treno La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Oulu, capitale europea di cultura e natura - La sua offerta eccezionalmente variegata è in grado di accontentare le molteplici richieste dei visitatori che “inca ... ilsole24ore.com

Se un cane si togliesse il guinzaglio da solo, si togliessero la museruola, se aprisse casa, la macchina per venirti a mordere a te o al tuo cane… allora sì: il cane sarebbe davvero pericoloso. La realtà però è diversa. Il pericolo, spesso, anzi quasi sempre, sei tu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.