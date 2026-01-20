se il welfare aziendale predica la crio conservazione degli ovociti

Il welfare aziendale che promuove la crio-conservazione degli ovociti è al centro di un dibattito tra esperti e giuristi. Maurizio Del Conte, ex ministro del Lavoro e docente di Filosofia morale e Bioetica, esprime perplessità sulla sua applicazione e implicazioni etiche. La discussione riguarda sia i benefici per le lavoratrici sia le potenziali criticità di questa strategia nel contesto lavorativo e sociale.

Il giuslavorista laico Maurizio Del Conte, ex ministro del Lavoro, è perplesso. Il docente di Filosofia morale e Bioetica alla Cattolica, Alessio Musio, è decisamente contrario. E anche dai sindacati sono arrivati rilievi e critiche. Otb, Only the brave, è una multinazionale tascabile veneta dell’abbigliamento che fa capo a Renzo Rosso e i suoi marchi più famosi sono Diesel e Jil Sander. Ha una tradizione di welfare aziendale con un’attenzione spiccata alla diversità e all’inclusione. Ed è proprio l’ultima sua iniziativa in ordine di tempo a far discutere: un progetto di formazione sul tema della fertilità che comprende anche la crio-conservazione degli ovociti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

