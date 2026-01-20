se cade il regime in iran anche gli houthi temono per la propria sorte

Le recenti instabilità in Iran sollevano preoccupazioni anche tra i gruppi alleati, come gli Houthi in Yemen. Le tensioni nel regime degli ayatollah potrebbero influenzare l’intera regione, ridisegnando gli equilibri dell’Asse della resistenza, che oggi comprende principalmente Sana’a e Teheran. Un cambiamento nel panorama politico iraniano potrebbe avere ripercussioni significative su queste forze e sulla stabilità regionale.

Le proteste contro i pasdaran hanno avuto un'eco notevole anche in Yemen, dove regge l'ultimo alleato di Teheran in quello che un tempo fu l'Asse della resistenza “Se l'occidente sostiene il dissenso iraniano, Khamenei cadrà”. Parla l'israeliano Kedar L'occidente è fragile, i suoi nemici di più. Il sogno del colpo all'Iran fa parte di una fotografia più grande Le crepe nel regime degli ayatollah ne aprono di nuove in ciò che resta dell’Asse della resistenza, che ormai annovera solamente Sana’a, oltre a Teheran. Le proteste delle ultime settimane in Iran hanno avuto ampia eco in Yemen, dove gli houthi rivendicano il ruolo di principale alleato dei pasdaran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Iran, Netanyahu: «Se il regime cade torneremo a collaborare con Teheran»Durante l'apertura della riunione di gabinetto, il premier israeliano Netanyahu ha commentato la possibilità che, in caso di cambio di regime, Israele possa riprendere rapporti di cooperazione con l'Iran.

Iran nel caos, Khamenei pronto a fuggire in Russia se il regime cadeL'attuale situazione in Iran appare instabile, con segnali di tensione crescente.

