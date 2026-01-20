‘Se adesso te ne vai’ compie 30 anni | Massimo Di Cataldo e il legame speciale con Roma

Che Roma sia una città in grado di trasformare le canzoni in ricordi collettivi è assolutamente vero ma, quando un brano attraversa tre decenni senza perdere la sua forza, diventa qualcosa di più di un successo, si trasforma in un pezzo di vita. A trent’anni uscita Se adesso te ne vai, Massimo Di Cataldo torna a celebrarla con uno spettacolo che passa anche dalla Capitale, nel luogo più naturale possibile: casa sua. Ne ha parlato insieme a noi, raccontandoci anche dei suoi progetti di questo 2026. Scopriamoli insieme! Massimo Di Cataldo: il tour celebrativo dei trent’anni di Se adesso te ne vai.🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: “Se adesso te ne vai”: Massimo Di Cataldo con e i suoi 30 anni di emozioni

Leggi anche: Di Cataldo celebra 30 anni di Se adesso te ne vai: il 21 gennaio concerto a Roma

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Massimo Di Cataldo celebra 30 anni di Se adesso te ne vai con un tour: la nostra intervista; Massimo Di Cataldo; Se adesso te ne vai compie 30 anni, Massimo Di Cataldo in scena al Teatro Michelangelo; Arriva al Teatro Golden di Roma il tour celebrativo Se adesso te ne vai 1996–2026 di Massimo Di Cataldo.

Massimo Di Cataldo in concerto a Sommariva Bosco per i trent'anni di Se adesso te ne vai - Appuntamento venerdì 23 gennaio sul palco del Teatro Bongioanni con il tour che celebra il pezzo simbolo della carriera dell'artista ... cuneodice.it

Massimo Di Cataldo. Se adesso te ne vai 1996/2026 - Al Teatro Dehon di Bologna Massimo Di Cataldo celebra trent’anni di carriera con il concerto Se adesso te ne vai 1996/2026. itinerarinellarte.it

MASSIMO DI CATALDO Se adesso te ne vai - SUCCESSI ANNI 90 Volume 1 su @FacebookFTVMI

Tanti auguri a Paul Stanley dei Kiss. Oggi compie 74 anni! facebook