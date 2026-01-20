Scuole chiuse per maltempo domani mercoledì 21 gennaio | l' elenco in Calabria Sicilia e Campania

Domani, mercoledì 21 gennaio 2026, molte scuole in Calabria, Sicilia e Campania rimarranno chiuse a causa delle avverse condizioni meteorologiche legate all’arrivo di un ciclone. La decisione è stata adottata dai sindaci locali per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. Di seguito si presenta l’elenco delle zone interessate, per informare genitori e comunità.

