Scuola | Salvini ' se servono metteremo metal detector'

Il ministro Salvini ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole, se necessario, per garantire la sicurezza. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di rafforzare le norme sull'acquisto, la vendita e il possesso di armi da taglio, limitando queste pratiche a chi ne fa un uso professionale. Queste misure mirano a prevenire situazioni di rischio e a tutelare studenti e personale scolastico.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Una stretta "sull'acquisto, sulla vendita e sul possesso di armi da taglio, tranne per chi ci lavora. Ovviamente poi in tante scuole i presidi, gli stessi studenti, chiedono ulteriori controlli sia da parte delle forze dell'ordine che strumenti tecnici come i metal detector nelle scuole a rischio, nelle zone a rischio". Lo dice Matteo Salvini a 4 di Sera su Rete4. "Quando uno esce di casa con una lama di 20 centimetri e in classe oltre ai libri ci porta il coltello, evidentemente c'è un problema a casa di mancata integrazione, di mancato rispetto delle regole. Quindi su quello si interviene sul fronte contrasto all'immigrazione eccessiva.

