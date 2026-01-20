A dieci giorni dall’apertura, la scuola dell’infanzia Andersen presenta il primo bilancio. In soli 13 mesi è stato completato l’interno, mentre l’esterno resta in fase di completamento, secondo le critiche dell’opposizione di centrosinistra. La struttura rappresenta un investimento importante per il territorio, con lavori ancora in corso all’esterno ma pronta a offrire uno spazio educativo per i bambini.

Primo bilancio della nuova scuola dell’infanzia Andersen a dieci giorni dell’apertura. Per l’opposizione di centrosinistra, bene gli interni ma fuori è ancora un cantiere aperto. Attualmente la nuova scuola materna Andersen in via Campo dei Fiori, ha accolto circa ottanta bambini, che sono stati precedentemente ospitati per circa un anno nei locali della parrocchia femminile di via Cascina dei Fiori. Si tratta di un nuovo polo scolastico che dal prossimo settembre vedrà aprire anche il nido a pochi passi dalla scuola dell’infanzia. Nell’ultimo consiglio comunale la minoranza aveva espresso con una mozione, ovvero se ci fosse la sicurezza necessaria della struttura, per ospitare i bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola dell’infanzia Andersen: "L’abbiamo tirata su in 13 mesi"

Novate, inaugurata la scuola dell’infanzia ‘Andersen’Giovedì 8 gennaio è stata inaugurata a Novate la nuova sede della scuola dell’infanzia “Andersen” in via Campo dei Fiori.

Novate, la nuova scuola d’infanzia Andersen, struttura all’avanguardia – VIDEOLa scuola dell’infanzia Andersen a Novate Milanese rappresenta una struttura moderna e funzionale, pensata per offrire un ambiente accogliente ai piccoli studenti.

