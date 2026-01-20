Scrittura a mano | un incontro di sensibilizzazione su una gestualità in disuso
Mercoledì 21 gennaio, dalle 10 alle 12, presso l’aula magna del liceo “Da Vinci” di Pescara, si terrà un incontro dedicato alla scrittura a mano. L’evento mira a sensibilizzare sull’importanza di mantenere questa pratica, anche in un contesto dominato dalla tecnologia digitale. Un’occasione per riflettere sull’uso della scrittura manuale come forma di espressione e di cura del gesto, senza rinunciare alle innovazioni moderne.
Si terrà mercoledì 21 gennaio, dalle 10 alle 12, nell’aula magna del liceo scientifico “Da Vinci” di Pescara, un incontro in cui si parlerà dell’importanza di non perdere la buona e sana abitudine di scrivere a mano senza per questo rinnegare l’attuale prevalenza della modalità digitale.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Settimana della scrittura a mano: gli incontri nelle scuole di Pescara e d’AbruzzoDal 23 gennaio si celebra la Giornata mondiale della scrittura a mano, occasione per riflettere sull'importanza di questa forma di comunicazione.
