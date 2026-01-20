Scoppia un incendio e crolla il solaio della casa | morto anziano disabile

Una tragedia si è verificata in Puglia, dove un incendio ha causato il crollo di parte del solaio di una casa. Purtroppo, un anziano disabile residente nell’abitazione ha perso la vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle dinamiche dell’incidente, che ha portato alla tragica perdita umana.

