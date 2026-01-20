Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’introduzione di un dazio del 200% su vini e champagne francesi, in risposta al rifiuto di Emmanuel Macron di aderire al 'Board of peace' per Gaza. Questa decisione segna un incremento delle tensioni commerciali tra i due paesi, evidenziando come questioni politiche possano influenzare anche il settore vinicolo e delle bevande di lusso.

Un dazio del 200% su vini e champagne francesi. E' l'annuncio fatto dal presidente Usa, Donald Trump, dopo il "no" del suo omologo francese, Emmanuel Macron, ad aderire al 'Board of peace' per Gaza. "Applichero una tariffa del 200% sui suoi vini e champagne. E lui accettera. Ma non e obbligato a farlo", ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti in Florida. Nel 2024 la Francia ha esportato negli Usa vino per 2,4 miliardi di euro e 1,5 miliardi di alcolici, pari a circa un quarto delle suo export. La tensione tra i due leader e sempre piu forte. In mattinata, sul social network Truth, Trump ha postato lo screenshot di un messaggio - la cui autenticita e stata confermata dall'Eliseo - nel quale Macron, dopo aver spiegato di essere "totalmente in linea sulla Siria" e convinto che "insieme faremo grandi cose in Iran", dice di non capire "cosa stai facendo in Groenlandia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scoppia la guerra dello champagne: Trump minaccia dazi del 200% alla Francia

