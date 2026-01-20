Scoperta la banda che truffava gli anziani con le vendite porta a porta

È stata scoperta una banda che truffava anziani attraverso vendite porta a porta. Le vittime, principalmente donne sole o senza coniuge, venivano ingannate con offerte ingannevoli, sfruttando la loro fiducia. L’indagine ha portato alla luce un metodo sistematico di raggiro, evidenziando l’importanza di prestare attenzione a queste pratiche e di informarsi sui rischi legati alle vendite porta a porta.

