Scontro tra vetture sulla Bustese Quattro feriti tutti in ospedale

Un incidente si è verificato sulla strada Bustese, coinvolgendo due vetture. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La scena ha richiesto l’intervento dei soccorritori e l’uso dell’elisoccorso. La ripetitività di questi eventi nelle ultime settimane evidenzia la necessità di attenzione e prevenzione nelle zone più frequentemente interessate.

Un'altra serata da brividi si è vissuta sulla Bustese. Ancora un incidente, ancora sirene, ancora elisoccorso in volo: un copione che, purtroppo, nelle ultime settimane sembra ripetersi con una frequenza inquietante lungo le principali arterie del Saronnese. Poco dopo le 19 di domenica, via 4 Novembre si è trasformata, infatti, in un corridoio di emergenza. Due auto si sono scontrate violentemente sulla statale 527, una delle strade più trafficate e pericolose della zona. L'impatto è stato così duro da richiedere una mobilitazione imponente: quattro ambulanze, due automediche e perfino l'elisoccorso decollato da Como, chiamato in causa come nei casi più critici.

