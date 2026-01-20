Scontro tra vetture sulla Bustese Quattro feriti tutti in ospedale

Da ilgiorno.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla strada Bustese, coinvolgendo due vetture. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. La scena ha richiesto l’intervento dei soccorritori e l’uso dell’elisoccorso. La ripetitività di questi eventi nelle ultime settimane evidenzia la necessità di attenzione e prevenzione nelle zone più frequentemente interessate.

Un’altra serata da brividi si è vissuta sulla Bustese. Ancora un incidente, ancora sirene, ancora elisoccorso in volo: un copione che, purtroppo, nelle ultime settimane sembra ripetersi con una frequenza inquietante lungo le principali arterie del Saronnese. Poco dopo le 19 di domenica, via 4 Novembre si è trasformata, infatti, in un corridoio di emergenza. Due auto si sono scontrate violentemente sulla statale 527, una delle strade più trafficate e pericolose della zona. L’impatto è stato così duro da richiedere una mobilitazione imponente: quattro ambulanze, due automediche e perfino l’elisoccorso decollato da Como, chiamato in causa come nei casi più critici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scontro tra vetture sulla bustese quattro feriti tutti in ospedale

© Ilgiorno.it - Scontro tra vetture sulla Bustese. Quattro feriti, tutti in ospedale

Leggi anche: Incidente a Moncalieri, scontro tra due auto: quattro feriti, in ospedale un bimbo di 5 anni

Leggi anche: Scontro tra due auto: quattro feriti, tra cui un bambino di 5 anni… Il terribile scontro lungo lo stradone ASI a Ceccano

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

scontro vettureScontro tra vetture sulla Bustese. Quattro feriti, tutti in ospedale - Ancora un incidente, ancora sirene, ancora elisoccorso in volo: un copione che, purtroppo, nelle ultime settimane sembra ripetersi con una freque ... ilgiorno.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.