Scontro tra auto e Apecar grave un 18enne

Nella serata di ieri, a Cesena, si è verificato un incidente tra un'auto e un Apecar, che ha coinvolto un giovane di 18 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 e ha causato gravi conseguenze per il conducente. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’accaduto.

Cesena, 20 gennaio 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, intorno alle 19.30, in via Decio Raggi, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8, a Mercato Saraceno in provincia di Forlì-Cesena. A scontrarsi sono stati due veicoli: una Piaggio Ape Car e un'autovettura Mitsubishi Pajero. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Cesena per effettuare i rilievi. Chi sono i conducenti delle due auto. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'Ape Car, un diciottenne residente a Mercato Saraceno, subito trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

