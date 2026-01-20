Scontro sulle scelte per la sicurezza Militari e vigilantes Salvini rilancia Il Pd | qui la polizia è sotto organico
Il dibattito sulla sicurezza a Milano vede confrontarsi le posizioni di Pd e Lega. Il Partito Democratico evidenzia le carenze di organico delle forze di polizia, mentre la Lega ribadisce gli interventi già realizzati e quelli programmati. La discussione si concentra sulle politiche del Governo per garantire un controllo più efficace e sulle future strategie di sicurezza urbana.
Il Pd sottolinea le carenze d’organico della polizia a Milano, la Lega replica rivendicando quanto fatto e quanto si intende fare: è polemica sulle scelte del Governo relative alla sicurezza. Ad innescare i Dem sono le parole di Matteo Salvini, segretario federale della Lega e ministro dei Trasporti, che ha fatto sapere di voler portare da 6.800 a 10mila i soldati impegnati nell’operazione Strade Sicure e ripetuto di voler dirottare su Trenord 100 addetti alla sicurezza in forze alle Ferrovie dello Stato. Da qui la nota di Pierfrancesco Majorino e Gian Mario Fragomeli, capogruppo e consigliere regionali del Pd: "A Milano mancano 500 agenti della polizia di Stato, che Roma non invia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"Sicurezza al primo posto". La Lega rilancia sui militari nelle stradeLa Lega propone un rafforzamento dell’operazione “Strade Sicure” per aumentare la presenza dell’Esercito nelle aree pubbliche.
Leggi anche: "Squadra volante di Trieste sotto organico, fondamentale collaborazione con la polizia slovena"
Nomine Asl, scontro tra Todde e le opposizioni. Truzzu: «Così un accordo sulla manovra è impossibile» - La presidente ascoltata per due ore e mezzo in commissione difende le sue scelte, un confronto molto aspro che allontana il via libera alla finanziaria ... unionesarda.it
Ecco le scelte di #Sarri per questa delicatissima sfida contro il #Como di #Fabregas. Scontro per la zona europea della Serie A. Come valutate le scelte dell'allenatore della #Lazio #lazionews24 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.