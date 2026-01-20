Scontro sulle scelte per la sicurezza Militari e vigilantes Salvini rilancia Il Pd | qui la polizia è sotto organico

Il dibattito sulla sicurezza a Milano vede confrontarsi le posizioni di Pd e Lega. Il Partito Democratico evidenzia le carenze di organico delle forze di polizia, mentre la Lega ribadisce gli interventi già realizzati e quelli programmati. La discussione si concentra sulle politiche del Governo per garantire un controllo più efficace e sulle future strategie di sicurezza urbana.

Il Pd sottolinea le carenze d’organico della polizia a Milano, la Lega replica rivendicando quanto fatto e quanto si intende fare: è polemica sulle scelte del Governo relative alla sicurezza. Ad innescare i Dem sono le parole di Matteo Salvini, segretario federale della Lega e ministro dei Trasporti, che ha fatto sapere di voler portare da 6.800 a 10mila i soldati impegnati nell’operazione Strade Sicure e ripetuto di voler dirottare su Trenord 100 addetti alla sicurezza in forze alle Ferrovie dello Stato. Da qui la nota di Pierfrancesco Majorino e Gian Mario Fragomeli, capogruppo e consigliere regionali del Pd: "A Milano mancano 500 agenti della polizia di Stato, che Roma non invia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Sicurezza al primo posto". La Lega rilancia sui militari nelle stradeLa Lega propone un rafforzamento dell’operazione “Strade Sicure” per aumentare la presenza dell’Esercito nelle aree pubbliche.

