Scontro fra treni sulla tra Forlì e Faenza Trenitalia parte civile contro il macchinista | Danni per centinaia di migliaia di euro

Lunedì si è tenuta l'udienza predibattimentale relativa all'incidente ferroviario avvenuto il 10 dicembre 2023 tra Faenza e Forlì. Trenitalia si è costituita parte civile contro il macchinista, stimando danni per centinaia di migliaia di euro. L'incidente ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità lungo la linea ferroviaria tra le due città.

Si è svolta lunedì l'udienza predibattimentale relativa all'incidente ferroviario del 10 dicembre 2023 lungo la tratta tra Faenza e Forlì. L'imputato, un macchinista veneziano di 45 anni alla guida del Frecciarossa 8828, ha presentato tramite il proprio legale una richiesta di messa alla prova.

Scontro fra treni, Trenitalia parte civile contro il macchinista: "Danni per centinaia di migliaia di euro"Si è svolta ieri l’udienza predibattimentale relativa allo scontro tra due treni avvenuto il 10 dicembre 2023 tra Faenza e Forlì.

