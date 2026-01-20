Scontro a Vigolo Marchese tre feriti

Nel pomeriggio del 20 gennaio, a Vigolo Marchese di Castellarquato, si è verificato un incidente coinvolgendo tre veicoli, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai tre feriti. L'evento ha attirato l'attenzione sulla sicurezza stradale nella zona, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire l’accaduto.

Soccorsi in azione nel pomeriggio del 20 gennaio a Vigolo Marchese di Castellarquato. Qui per cause al vaglio, si sono scontrate tre auto. Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze gravi. Il bilancio è di tre feriti lievi (due ventenni e un 55enne), due donne di 63 e 89 anni inveve sono.

