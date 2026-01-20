SCONTRI TIFOSI FIORENTINA-ROMA VIMINALE | STOP A TRASFERTE FINO A FINE STAGIONE

A causa delle recenti tensioni tra tifosi di Fiorentina e Roma, è stato deciso di sospendere le trasferte per entrambe le squadre fino alla fine della stagione. La misura mira a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e prevenire ulteriori episodi di violenza, consentendo di seguire gli incontri in modo più tranquillo e responsabile.

(Adnkronos) – Stop alle trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. E’ la misura, decisa oggi dal ministero dell’Interno, secondo quanto apprende l’Adnkronos. Nel provvedimento si fa riferimento anche ai gravi precedenti in Italia e all’estero delle due tifoserie, cui peraltro non ha mai fatto seguito l’adozione di clausole di non gradimento verso i singoli tifosi, responsabili di violenze. Domenica scorsa, 18 gennaio, due gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, danneggiando alcune automobili. Circa 200 tifosi con bastoni e spranghe si sono fronteggiati tra l’autogrill Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio sulla corsia d’emergenza dell’A1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

