Scioglimento Comune Salerno | il ruolo della Prefettura

In vista delle dimissioni di Vincenzo Napoli, previste per il 5 febbraio, la Prefettura di Salerno si prepara a nominare un commissario prefettizio. Probabile che si tratti di un prefetto in pensione, con esperienza e autorevolezza, incaricato di gestire l’ordinario amministrativo del Comune durante il periodo di transizione. Questa procedura, prevista dalla normativa, garantisce la continuità amministrativa e il corretto funzionamento dell’ente pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Sarà con molta probabilità un prefetto in pensione, di alto spessore con un profilo di rilievo ad essere nominato commissario prefettizio di Salerno, il 5 febbraio quando le dimissioni di Vincenzo Napoli diventeranno effettive e occorrerà individuare una guida per l’ente comunale. Anche se il decreto avrà la firma del prefetto di Salerno Francesco Esposito, è facile immaginare che la scelta arriverà direttamente dal ministro dell’Interno ma non per ingerenze politiche come molti amano pensare, ma semplicemente per l’importanza di un comune come Salerno. Anche su questo punto occorre smentire una diceria che circola sempre più con forza sotto forma di indiscrezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

