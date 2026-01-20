Sciame sismico nel golfo di Policastro | trema la Provincia di Salerno

Questa mattina, nell’area del Golfo di Policastro, si è verificato uno sciame sismico coinvolgendo le province di Salerno e Potenza. La sequenza di piccoli terremoti ha suscitato attenzione tra la popolazione e le autorità locali. Le autorità monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali sviluppi e garantire la sicurezza delle comunità interessate.

Una sequenza sismica ha interessato questa mattina l'area del Golfo di Policastro, zona di confine tra le province di Salerno e Potenza. Tre distinte scosse sono state registrate dagli strumenti nell'arco di circa tre ore, svegliando parte della popolazione costiera ma senza provocare danni a.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Terremoti in Toscana: continua lo sciame sismico in Valtiberina. E la terra trema anche nel PisanoDal 26 dicembre 2025, la regione Toscana sta vivendo un periodo di attività sismica, con numerosi terremoti registrati in Valtiberina e nel Pisano.

