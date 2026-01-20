Sciame sismico nel golfo di Policastro | tre scosse nella mattinata

Questa mattina, l'area del Golfo di Policastro, tra le province di Salerno e Potenza, è stata interessata da un sciame sismico, caratterizzato da tre scosse consecutive. L'evento ha attirato l'attenzione della comunità locale e delle autorità, che monitorano attentamente la situazione. Le sequenze sismiche di questo tipo sono comuni in zone sismicamente attive e vengono analizzate per valutare eventuali rischi futuri.

Registrati movimenti tellurici tra le province di Salerno e Potenza. Nessun danno segnalato Una sequenza sismica ha interessato questa mattina l'area del Golfo di Policastro, zona di confine tra le province di Salerno e Potenza. Tre distinte scosse sono state registrate dagli strumenti nell'arco di circa tre ore, svegliando parte della popolazione costiera ma senza provocare danni a cose o persone. La prima scossa si è verificata all'alba, precisamente alle 06:33. Il terremoto ha avuto una magnitudo 2.7 ed è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. Successivamente, a mattinata inoltrata, l'attività tellurica è ripresa con maggiore intensità.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sciame sismico nel messinese, sei scosse tra l’alba e la tarda mattinataNel Messinese, tra le prime ore del mattino e la tarda mattinata, si è registrato uno sciame sismico nella zona dei Nebrodi.

Leggi anche: Campi Flegrei, sciame sismico in mattinata: almeno quindici scosse

