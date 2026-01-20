Sci il ritorno di Brignone in gigante a Kronplatz Felice All' inizio non riuscivo a respirare Seconda manche | Bocock in testa

Dopo 292 giorni, Federica Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz, segnando il suo rientro dopo l'infortunio. La sciatrice italiana ha espresso sentimenti di felicità, anche se all'inizio ha incontrato difficoltà nel respirare. Nella seconda manche, Hannah Bocock si è posizionata in testa, mentre Sofia Goggia è uscita dalla competizione. Un ritorno importante per il team italiano di sci alpino.

La statunitense cade sul muro mentre era in testa Brutta prova di Asja Zenere. L'azzurra è per ora solo quinta Anche in questo caso grtan finale di manche per l'atleta canadese Grande prova dell'americana che fa registrare anche il miglior tempo di manche Gran finale della svizzera Kasper che passa in testa L'austriaca va al comando col secondo tempo di manche Bella prova della svedese che passa in testa Buona prova dell'azzurra che sarà male che va almeno ventiseiesima Dopo le prime 5 prove della seconda manche è in testa la svizzera Allenbach Al via la seconda manche Sarà una prova altrettanto importante per Federica Brignone.

