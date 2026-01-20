Sci il ritorno di Brignone in gigante a Kronplatz Felice All' inizio non riuscivo a respirare Al via la seconda manche

Federica Brignone torna in gara dopo 292 giorni dall'infortunio nel gigante di Kronplatz. La sciatrice italiana, che ha affrontato un lungo recupero, si presenta alla seconda manche con entusiasmo e determinazione. La gara prosegue con la seconda manche, mentre Goggia è uscita dalla competizione. Un momento importante per il circuito di sci alpino, segnato dal ritorno di una delle atlete più rappresentative.

Grande prova dell'americana che fa registrare anche il miglior tempo di manche Gran finale della svizzera Kasper che passa in testa L'austriaca va al comando col secondo tempo di manche Bella prova della svedese che passa in testa Buona prova dell'azzurra che sarà male che va almeno ventiseiesima Dopo le prime 5 prove della seconda manche è in testa la svizzera Allenbach Al via la seconda manche Sarà una prova altrettanto importante per Federica Brignone. Restare nella top 10 sarebbe comunque un grande risultato. (di Flavio Vanetti) Un lungo respiro al cancelletto di partenza, poi bastoni fuori, spinta e avanti a scoprire che cosa le riservava lo sci e il gigante di Kronplatz nel momento del suo rientro alle gare 292 giorni dopo l’incidente del 3 aprile 2025 agli Assoluti che le ha sfasciato la gamba sinistra: dopo 1’14’’72 (il suo tempo) Federica Brignone ha scoperto che si può fare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: inizia la seconda manche. Subito Pazzaglia, attesa per BrignoneSegui in tempo reale la seconda manche del Gigante di Kronplatz 2026 di sci alpino.

