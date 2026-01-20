Sci il ritorno di Brignone | è settima nella prima manche di gigante a Kronplatz Felice All' inizio non riuscivo a respirare 

Federica Brignone torna in gara dopo 292 giorni dall'infortunio, partecipando alla prima manche del gigante di Kronplatz. Con un risultato positivo, si classifica settima, dichiarando di essere felice nonostante l'inizio difficile, in cui ha avuto difficoltà a respirare. La campionessa italiana riprende così la propria attività in Coppa del Mondo, mentre Goggia non ha preso parte alla competizione.

Sarà una prova altrettanto importante per Federica Brignone. Restare nella top 10 sarebbe comunque un grande risultato. (di Flavio Vanetti) Un lungo respiro al cancelletto di partenza, poi bastoni fuori, spinta e avanti a scoprire che cosa le riservava lo sci e il gigante di Kronplatz nel momento del suo rientro alle gare 292 giorni dopo l'incidente del 3 aprile 2025 agli Assoluti che le ha sfasciato la gamba sinistra: dopo 1'14''72 (il suo tempo) Federica Brignone ha scoperto che si può fare. Ha chiuso la prima manche settima e il piazzamento vale la promozione al secondo round, cosa tutt'altro che scontata.

