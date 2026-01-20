Sci fantastica Brignone | sesta al rientro dopo l’infortunio

Federica Brignone torna in gara dopo l’infortunio e conclude al sesto posto nel gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz. La competizione si è svolta sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano. Un risultato che testimonia il suo ritorno alle competizioni di alto livello, dimostrando determinazione e preparazione.

Roma, 20 gen. (askanews) – Il ritorno in gara di Federica Brignone si chiude al sesto posto del gigante di Coppa del Mondo di Kronplatz, sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano. Dopo 292 giorni dal drammatico incidente dell’aprile scorso, la campionessa azzurra è subito protagonista: un risultato che ha dell’incredibile alla luce delle poche giornate di allenamento e del ristretto tempo trascorso dal grave infortunio e dai successivi interventi chirurgici. Settima a metà gara, Federica ha saputo risalire di un’ulteriore posizione nella seconda manche, affrontando con grande e positivo riscontro un tracciato impegnati ed esigente anche dal punto di vista fisico come la Erta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

