Sci alpino oggi in TV dove vedere Federica Brignone a Plan de Corones | orari e programma

Oggi, in diretta su Rai 2 alle 10:30, sarà trasmessa la gara di sci alpino con Federica Brignone a Plan de Corones. La competizione fa parte della Coppa del Mondo e può essere seguita in chiaro, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire la performance dell’atleta italiana nel rispetto del programma ufficiale.

La gara di oggi nella quale tornerà a correre in Coppa del Mondo Federica Brignone sarà visibile in chiaro su Rai 2 dalle ore 10:30. Lo slalom gigante di Plan de Corones si potrà seguire in TV anche su Eurosport.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

