L’Italia disporrà di dieci posti nel settore maschile dello sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026. Sono in corso gli ultimi ballottaggi per definire gli atleti qualificati, con alcune nazionali che rischiano l’esclusione. Questa fase finale determinerà la composizione della squadra italiana, in attesa delle decisioni ufficiali che stabiliranno i rappresentanti azzurri per la competizione olimpica.

L’Italia avrà a disposizione dieci quote per il settore maschile dello sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il movimento azzurro si è fermato ad una sola unità dal contingente massimo previsto (undici pass per genere) e a questo punto i tecnici della Nazionale dovranno effettuare delle scelte difficili ma allo stesso tempo molto importanti. Risultati alla mano i seguenti atleti sembrano (chi più chi meno) sostanzialmente certi della convocazione per la rassegna a cinque cerchi: Tommaso Sala (slalom), Alex Vinatzer (slalom+gigante), Tobias Kastlunger (slalom+gigante), Dominik Paris (superG+discesa), Giovanni Franzoni (superG+discesa), Mattia Casse (superG+discesa) e Florian Schieder (discesa). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, 10 posti per l’Italia maschile alle Olimpiadi: chi rischia l’esclusione? Gli ultimi ballottaggi

Sci alpino, chi verrà convocato per l'Italia alle Olimpiadi? Tra certezze, ballottaggi e quote a disposizione

