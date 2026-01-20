School of rock Ultimi giorni per iscriversi
Affrettati: sono gli ultimi giorni per iscriversi a
Ultimi giorni disponibili per iscriversi al doposcuola musicale "School of Rock", servizio gratuito per le famiglie, promosso dal Comune. Anche quest’anno il progetto - rivolto ai bambini che frequentano le classi dalla prima alla quarta della scuola primaria dell’Istituto Baccio da Montelupo - si svolgerà nei locali della Margherita Hack, in continuità con l’orario scolastico, il lunedì pomeriggio dalle 16.45 alle 17.45. I volontari Auser forniranno supporto alla sorveglianza. C’è tempo fino a domani per inviare la propria candidatura, tramite email, all’indirizzo [email protected]. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Questo 25 Gennaio il palco di Fortezza59 si accende con l’energia dei giovani talenti di School Rock! Una serata dedicata alla musica emergente, dove passione e talento si incontrano tra buona cucina e atmosfera live. Dalle 20 fino a tarda sera, lasciati co - facebook.com facebook
