Schierato il missile mostro in prima linea | cosa succede in Corea
La Corea del Sud ha iniziato a schierare in prima linea il missile balistico Hyunmoo-5, noto come “missile mostro” per la sua capacità di trasportare una testata di grandi dimensioni. Questa mossa rappresenta un passo importante nella strategia di difesa del paese, influenzando la stabilità nella regione e le dinamiche di sicurezza tra le potenze coinvolte.
La Corea del Sud ha iniziato a schierare in prima linea il suo più potente missile balistico convenzionale, l’ Hyunmoo-5, soprannominato “ missile mostro ” per la capacità di trasportare una testata di dimensioni senza precedenti. La decisione segna un passaggio cruciale nella strategia di deterrenza di Seoul nei confronti della Corea del Nord, in un contesto regionale già caratterizzato da forti tensioni e da una corsa agli armamenti sempre più evidente. Capace di colpire obiettivi terrestri con una potenza stimata fino a otto tonnellate di esplosivo convenzionale, l’Hyunmoo-5 rappresenta l’arma non nucleare più distruttiva mai entrata in servizio nell’arsenale sudcoreano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: “Missile nei cieli italiani”. Segnalazione shock: cosa succede. Il video spaventoso
Schierato in Bielorussia il missile ipersonico russo Oreshnik: è in grado di raggiungere Bruxelles in pochi minutiMosca ha schierato in Bielorussia il missile ipersonico Oreshnik, capace di raggiungere Bruxelles in pochi minuti.
Schierato il missile mostro in prima linea: cosa succede in Corea - 5, il più potente missile convenzionale del suo arsenale, rafforzando la deterrenza contro Pyongyang. ilgiornale.it
"Noi siamo a portata di tiro" della Russia, ha avvertito oggi Emmanuel Macron parlando davanti alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia. "Se vogliamo restare credibili - ha sottolineato il presidente citando il missile Oreshnik utilizzato dal - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.