Schierato il missile mostro in prima linea | cosa succede in Corea

Da ilgiornale.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corea del Sud ha iniziato a schierare in prima linea il missile balistico Hyunmoo-5, noto come “missile mostro” per la sua capacità di trasportare una testata di grandi dimensioni. Questa mossa rappresenta un passo importante nella strategia di difesa del paese, influenzando la stabilità nella regione e le dinamiche di sicurezza tra le potenze coinvolte.

La Corea del Sud ha iniziato a schierare in prima linea il suo più potente missile balistico convenzionale, l’ Hyunmoo-5, soprannominato “ missile mostro ” per la capacità di trasportare una testata di dimensioni senza precedenti. La decisione segna un passaggio cruciale nella strategia di deterrenza di Seoul nei confronti della Corea del Nord, in un contesto regionale già caratterizzato da forti tensioni e da una corsa agli armamenti sempre più evidente. Capace di colpire obiettivi terrestri con una potenza stimata fino a otto tonnellate di esplosivo convenzionale, l’Hyunmoo-5 rappresenta l’arma non nucleare più distruttiva mai entrata in servizio nell’arsenale sudcoreano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

