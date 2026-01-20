Schianto mortale contro un muretto del distributore di benzina | indagata la donna alla guida della Lancia y

Un incidente mortale si è verificato presso un distributore di benzina, coinvolgendo una Lancia e provocando la morte di Rocco D'Alterio, 38 anni. La donna alla guida è attualmente indagata. La famiglia D'Alterio si è rivolta all’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord per approfondire le cause e fare chiarezza sull’accaduto.

I familiari di Rocco D'Alterio si sono affidati all'avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord per fare chiarezza sull'incidente stradale in cui il 38enne ha perso tragicamente la vita. La procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati una.

