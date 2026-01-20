Schianto fra treni strage in Spagna per un binario guasto da tempo

Un incidente ferroviario in Spagna ha causato almeno 40 vittime e oltre 150 feriti. Due treni che viaggiavano in direzione opposta sono entrati in collisione a causa di un binario guasto da tempo, con un giunto saltato e lo spazio tra le rotaie che si è allargato. L’incidente evidenzia le criticità legate alla manutenzione e alla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.

Almeno 40 morti, oltre 150 feriti. I due mezzi procedevano in rettilineo, ma un giunto era saltato e lo spazio tra le rotaie si era allargato. I sindacati avevano denunciato anomalie. Sánchez promette «indagini trasparenti». Un impatto devastante, 40 morti, più di 150 feriti. Un bilancio tragico quello dell'incidente ferroviario avvenuto tra due treni ad alta velocità nella notte tra domenica e lunedì ad Adamuz, in Andalusia, Spagna. Un treno dell'operatore privato Iryo partito da Malaga alle 18.40 di domenica e diretto alla stazione madrilena di Atocha, con 317 passeggeri a bordo, ha deragliato con gli ultimi tre vagoni, invadendo la linea adiacente sulla quale stava transitando un convoglio Renfe diretto a Huelva. Spagna, la strage del binario rotto: cosa ha provocato lo schianto fra i treni dell'alta velocitàUn guasto nei binari, come un giunto rotto, può avere conseguenze gravi.

