Scherma nella spada dominio dei fratelli Delfino | oro e argento per Francesco e Lavinia

Da ravennatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Legnano si è conclusa la seconda prova nazionale di spada, valida per le categorie cadetti, giovani e assoluti. Il Circolo Ravennate della Spada ha ottenuto ottimi risultati grazie alle prestazioni dei fratelli Francesco e Lavinia Delfino, che si sono distinti con un oro e un argento. Questi risultati testimoniano il talento e l’impegno della squadra in una competizione di livello nazionale.

Si è appena conclusa, a Legnano, la seconda prova nazionale di spada per le categorie cadetti, giovani e assoluti, e il Circolo Ravennate della Spada è sugli scudi con due prestazioni maiuscole dei fratelli Francesco e Lavinia Delfino.La categoria giovani, cioè under 20, è quella che apre le.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

