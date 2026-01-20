Scherma nella spada dominio dei fratelli Delfino | oro e argento per Francesco e Lavinia
A Legnano si è conclusa la seconda prova nazionale di spada, valida per le categorie cadetti, giovani e assoluti. Il Circolo Ravennate della Spada ha ottenuto ottimi risultati grazie alle prestazioni dei fratelli Francesco e Lavinia Delfino, che si sono distinti con un oro e un argento. Questi risultati testimoniano il talento e l’impegno della squadra in una competizione di livello nazionale.
