Scarcerata la ragazza che assistette al lancio della bici sui Murazzi | inizia il percorso di riabilitazione

Il tribunale dei minori di Genova ha disposto la scarcerazione anticipata di una delle ragazze coinvolte nel lancio della bici sui Murazzi, episodio avvenuto tre anni fa e che ha causato la tetraplegia di Mauro Glorioso. La giovane, ora inizia un percorso di riabilitazione, mentre proseguono le procedure giudiziarie relative al caso.

Il tribunale dei minori di Genova ha deciso di scarcerare in anticipo, una delle ragazze coinvolte nel lancio di una bici di Murazzi che, tre anni fa, ha reso Mauro Glorioso tetraplegico. La giovane, condannata a 6 anni e 8 mesi per non aver fermato il lancio di una bicicletta elettrica dalla balaustra ai Murazzi, ha lasciato ieri l’istituto penitenziario di Pontremoli, dove si trovava da quando l’incidente avvenne nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023. La giovane, all’epoca minorenne, era tra i presenti quando un gruppo di amici ha lanciato la pesante bicicletta. Il tribunale ha accolto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, riconoscendo un “ maggiore livello di consapevolezza ” da parte della giovane riguardo le proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

