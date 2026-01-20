scandicci risponde a conegliano antropova incisa degradi show che scossone in zona salvezza

Scandicci supera Bergamo 3-0 nella 21ª giornata di Serie A1 femminile, mantenendo il secondo posto a tre punti da Conegliano, campione d’Europa. La squadra toscana si avvicina alla capolista, consolidando la propria posizione in zona salvezza e dimostrando continuità di rendimento. La partita evidenzia l’equilibrio competitivo del campionato e la determinazione delle formazioni coinvolte.

Scandicci continua a inseguire Conegliano da vicino grazie alla vittoria per 3-0 ottenuta sul campo di Bergamo nella 21ma giornata della Serie A1 d i volley femminile, mantenendos i a tre punti di distacco dalle Campionesse d’Europa (vittoriose su Vallefoglia per 3-0). Le Campionesse del Mondo si sono imposte in maniera nitida sul campo delle orobiche, trascinate dalla bomber Ekaterina Antropova (14 punti), dalle schiacciatrici Caterina Bosetti (6) e Sarah Franklin (7), dalle centrali Camilla Weitzel (9) ed Emma Graziani (8). Tra le padrone di casa le migliori sono state Ailama Cese Montalvo (9), Kendall Kipp (8) e Linda Manfredini (9). 🔗 Leggi su Oasport.it

