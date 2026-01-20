Scabec | sospeso l' iter per l' individuazione della figura del direttore generale

Scabec ha sospeso temporaneamente l'iter di selezione del nuovo direttore generale. La decisione mira a valutare attentamente la coerenza della nomina con gli interessi pubblici, considerando anche l’assetto finanziario e l’organizzazione complessiva della società. Questa fase di verifica intende garantire la trasparenza e l’efficacia del processo, prima di procedere con ulteriori passaggi.

